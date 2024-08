La Regione Molise autorizza oltre 56 ettari di nuovi vigneti

CAMPOBASSO. L’assessorato all’Agricoltura rende noto che con determinazione dirigenziale n. 4578 del 14.08.2024 sono state concesse le autorizzazioni per i nuovi impianti viticoli della regione Molise, per l’annualità 2024, sulla base dell’elenco fornito dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.

Da oggi, per il Molise ben oltre 56 ettari di superficie vitata in più per nuovi vigneti che i soggetti richiedenti e autorizzati dovranno realizzare entro il termine di tre anni.

Nella graduatoria allegata al provvedimento i soggetti destinatari delle concessioni possono visionare i metri quadri di superficie assegnata loro dal Ministero ai sensi del DM n. 649010 del 19 dicembre 2022. Si ricorda che i destinatari delle concessioni dovranno comunicare alla Regione la fruizione totale o parziale dell’autorizzazione entro 60 giorni dalla messa a dimora del nuovo vigneto.

“E' un importante passo avanti nella crescita del settore vitivinicolo regionale, afferma l‘assessore Salvatore Micone, rafforza il nostro impegno nel valorizzare il territorio e le sue eccellenze. L'aumento della superficie vitata favorisce un aumento di produzione e conseguentemente permette alle aziende di raggiungere nuovi livelli di competitività sui mercati nazionali e internazionali, rispondendo efficacemente alle richieste dei consumatori e posizionando i nostri vini tra le eccellenze del panorama vitivinicolo.”