Arresto definitivo dei pescherecci, dal 19 agosto il via alle domande online

TERMOLI. Lo scorso 16 agosto è iniziato il fermo biologico, coi pescherecci della flottiglia del medio Adriatico che rimarrà agli ormeggi fino al 29 settembre. Ma novità ci sono per gli armatori che volessero cogliere l'opportunità concesse dal Feampa, il fondo della pesca europeo, per cessare l'attività.

Con circolare del 5 agosto 2024 il Ministero ha specificato le procedure operative per l’invio esclusivamente online della domanda per l’arresto definitivo di cui al decreto direttoriale n. 315493 del 17/07/2024.

Il portale informatico dedicato alla procedura di inoltro telematico della domanda online per l’arresto definitivo sarà disponibile dalle ore 10 del 19.08.2024 fino alle ore 24 del 30.09.2024

Qui è possibile scaricare la documentazione.

Il decreto individua le risorse e stabiliti i criteri per l’erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l’arresto definitivo dell’attività di pesca ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20 del Regolamento (UE) 2021/1139.

Il Decreto Direttoriale prevede, all’articolo 3, che il/i proprietario/i presenta/no la domanda per accedere al contributo accedendo alla piattaforma online che verrà attivata sul sito istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e redatta sulla base delle modalità indicate nella piattaforma stessa. A seguito, della registrazione del già menzionato Decreto Direttoriale da parte degli Organi di controllo si comunica che per accedere ai contributi dell’arresto definitivo Feampa, l’invio delle domande può essere effettuato esclusivamente attraverso domanda online da presentare mediante l’accesso all’apposito sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste tramite il seguente link.