Ferie agli sgoccioli allo stabilimento Stellantis, domani i primi rientri in fabbrica

TERMOLI. Ferie agli sgoccioli allo stabilimento Stellantis di Termoli.

Domani, mercoledì 21 agosto, i primi dipendenti varcheranno di nuovo i tornelli al sito di viale Giovanni Agnelli, dopo le cospicue ferie estive partita nell’ultima settimana di luglio. Un’estate particolare, quella vissuta sulla costa, perché frutto dell’incertezza derivante dallo stop almeno fino a fine anno del progetto per la realizzazione della Gigafactory. Saranno quelli delle aree T4, V6 e GSE. Gli operai del motore Fire rientrano il 26 agosto, ma da quella data scatterà la cassa integrazione fino a metà settembre. Un ciclo di Cigo riguarderà anche i tre reparti che riprendono tra 24 ore, ma solo dal 3 all’8 settembre, in via cautelativa.

Sulla ripresa produttiva è intervenuto il segretario territoriale della Uilm, Francesco Guida: «La situazione è preoccupante anche in merito allo stabilimento Stellantis di Termoli, in quanto ad oggi è stata indetta cassa integrazione fino a metà settembre per gli addetti del motore Fire e le previsioni sono di volumi in discesa. Chiediamo al più presto chiarezza rispetto al progetto Gigafactory e soprattutto nuovi motori per superare questa fase di difficoltà. Termoli deve rimanere un importante polo produttivo, ne va del futuro di migliaia di lavoratori molisani».