Stellantis, Della Porta (FdI): «Benefit alla governance, operai in cassa integrazione»

TERMOLI. “Lo stabilimento Stellantis di Termoli sarà oggetto della cassa integrazione che riguarderà 395 operai e 25 impiegati. Pertanto, mentre la governance dell’azienda, a cominciare dall’amministratore delegato Tavares, incasserà dei benefit straordinari, le famiglie degli operai dovranno patire la decurtazione della retribuzione.

In tutto questo si aggiunga il silenzio della Cgil intenta a raccogliere le firme contro l’autonomia differenziata che non nuoce in alcun modo ai lavoratori e nulla invece dice sulle scelte improvvide di Stellantis che pesano come un macigno sulle spalle dei lavoratori anche dello stabilimento di Termoli”.

Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.