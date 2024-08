Nuovo impianto per collegarsi alla Rete elettrica, Sorgenia investe quasi 5 milioni di euro

TERMOLI. Lo scorso 2 agosto è stato firmato il decreto che dà il via libera all’investimento della Sorgenia Power Spa, che a Termoli insedierà un nuovo modulo di trasmissione dell’energia elettrica per collegarsi alla rete, progetto presentato nel gennaio 2022 al Mimit.

Chiesta l’autorizzazione per “Bess Termoli: installazione di un impianto di accumulo elettrochimico da 15 MW” da ubicare all’interno della Centrale a ciclo combinato Sorgenia Power di Termoli, per l’erogazione di servizi necessari alla Rete di Trasmissione Nazionale. Il valore complessivo dell’opera è di 4.901.808 euro. I lavori di realizzazione avranno una durata di circa 17 mesi; il sistema di accumulo di energia elettrica verrà realizzato a circa 2,3 km a Nord-Ovest dal centro abitato Portocannone, all’interno della centrale a ciclo combinato di Sorgenia Power di Termoli, avrà una potenza di 15 MW e sarà costituito dai numerosi elementi principali: 6 container di energia (Battery Container) da 12,19x2,44x2,9m High Cube (40 ft), ciascuno dei quali composto da 7 rack contenenti ognuno 8 moduli batteria (per totali 2,5088 MW per container), per una capacità complessiva di 15,0528 MW; 6 container contenente il quadro di parallelo in media tensione, il trasformatore MT/BT e il sistema di conversione (PCS – Power Conversion Unit), da 6,06x2,44x2,59m (20 ft); 12 (2x6) unità HVAC per il condizionamento dei battery Container; 1 cabina d’impianto, al cui interno saranno alloggiati la sala quadri MT di arrivo dai container e le partenze per i trasformatori MT/MT, il trasformatore dei servizi ausiliari e il locale quadri BT e telecomunicazione; 2 trasformatori MT/MT necessari per il collegamento alla rete MT di centrale a 15,75 Kv; - il sistema BESS sarà connesso alla Rete elettrica nazionale (RTN) tramite trasformatori T/MT di centrale 15,75/380kV, come da benestare tecnico di Terna. Il Mase ha elencato i pareri e le comunicazioni ricevute nel corso del procedimento ed ha comunicato la conclusione favorevole dell’istruttoria. Inserite nel decreto autorizzativo anche le prescrizioni del Comando Militare Esercito “Abruzzo Molise” - Ufficio Affari Territoriali e Presidiari Molise.