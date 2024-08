Cassa integrazione allo stabilimento Stellantis dal 16 al 22 settembre

TERMOLI. Si estenderà a settembre la cassa integrazione allo stabilimento Stellantis.

Nella seduta del comitato esecutivo di mercoledì 21 agosto, l’azienda ha comunicato in via cautelativa la richiesta di cassa integrazione ordinaria per l'unità Motori Fire e Motori Gse, T4 e V6 per il periodo che va dal 16 al 22 settembre 2024. In tale periodo potrà esser comandato personale in base ad esigenze tecnico organizzative dai propri responsabili di Ute.

Inoltre visto l’aumento produttivo ed il passaggio a 20 turni della trasmissione eDCT si è aperta la possibilità di trasferta verso il sito di Mirafiori, chi è interessato può segnalare la propria candidatura al responsabile di Ute.