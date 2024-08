Dipendenti Impregico, «Chiediamo che ricevano il premio Welfare in busta paga»

BASSO MOLISE. Nuova iniziativa assunta dalla struttura della UilTrasporti, nel basso Molise, che ha visto il coordinatore regionale della sigla sindacale, Stefano Marinelli, rivolgersi alla Impregico srl, che gestisce il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata nel territorio dell’Unione dei Comuni “Basso Biferno” (con Campomarino, ma non San Martino in Pensilis).

L’istanza di incontro riguarda i temi del welfare: «Con la presente la Uiltrasporti Molise è a richiedere un incontro per discutere dell'eventuale possibilità di erogazione di un premio Welfare da estendere a tutti i lavoratori, in riferimento al buon tasso di percentuale raccolta rifiuti nel Basso Biferno. Come anche evidenziato dai grafici nei vostri canali social risulta che il servizio raccolta sia molto efficiente e questo passa proprio verso l'operato del personale».