Garantire le prestazioni sociali, l'Ambito di Termoli vara un bando da quasi 3 milioni di euro

TERMOLI. Ambito sociale territoriale di Termoli impegnato a garantire i livelli essenziali di prestazioni sociali, in attesa del nuovo piano triennale della Regione Molise.

Per questo motivo, verrà indetta una gara da circa 3 milioni di euro (2.903.968,66) per l’affidamento dei servizi di gestione dei livelli essenziali delle prestazioni per l'area d'intervento responsabilità familiari e minori: assistenza domiciliare educativa e territoriale, sostegno socio educativo scolastico, assistenza all'autonomia e alla comunicazione.

I servizi previsti nella procedura essendo Livelli essenziali di prestazioni sociali sono da considerarsi servizi strutturati tali per cui è ampiamente ipotizzabile la loro erogazione anche nel prossimo ciclo triennale di programmazione sociale.

L’importo stimato dell’appalto comprensivo di servizi opzionali, quinto d’obbligo, proroghe contrattuali e proroghe tecniche è di euro 4.524.649,74 (oltre Iva al 5%); la durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni e proroghe) è di n. 156 settimane-36 mesi, con decorrenza dalla data di affidamento del servizio presunta al 1° gennaio 2025 fino al 31/12/2027.

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:

Offerta tecnica: punti 90

Offerta economica: punti 10.