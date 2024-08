Day after sulla Gigafactory: «Dobbiamo difendere lavoratori e territorio»

TERMOLI. Inevitabili le reazioni delle parti sociali territoriali sul dibattito nazionale dell'automotive, che ha visto il ministro Urso esprimersi sulla Gigafactory.

Per il segretario regionale della Fim-Cisl Marco Laviano per difendere il territorio occorre una mobilitazione, lo afferma ora come lo disse a giugno, quando Acc rese noto lo stop sulla Gigafactory.

«Le dichiarazioni del ministro Urso sono fuori tempo, salvo qualcuno non ci smentisca sull'argomento, perché i fondi pubblici del Pnrr che erano destinati alla realizzazione della Gigafactory di Acc sul territorio molisano dovevano essere ratificati o comunque sottoscritti il 17 agosto».

Laviano sottolinea come lo scontento riguardi sia l’atteggiamento del Governo che delle aziende e che sia indispensabile promuovere un’azione per tenere desta l’attenzione e che in questa fase di incertezza bisogna spingere per aumentare il livello della produzione dei motori endotermici.

Tenore diverso, in parte, da Francesco Guida (Uilm): «Finalmente la politica nazionale ha incominciato a capire l'importanza del sito produttivo termolese. È arrivato il momento che Acc-Stellantis dicano con chiarezza cosa si vuole fare a Termoli. Non è possibile tenere migliaia di lavoratori e le loro famiglie in sospeso, in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro. È il momento di trovare una soluzione positiva alla vicenda».

Da Giovanni Mercogliano (Fismic): «Chiediamo urgentemente ad Acc una presa di responsabilità nel dare risposta ai progetti e assicurare che non vengano disperse le risorse del Pnrr programmate per il progetto della Gigafactory. Sappiamo che la produzione a Termoli continuerà nel breve periodo, ma occorrono garanzie per il futuro di salvaguardia dei lavoratori e per lo sviluppo del territorio».

Infine, Domenico Guida (Uglm): «Noi abbiamo firmato un protocollo al Ministero insieme a Governo e sindacati in cui c’era anche lo sviluppo per Termoli, che garantiva piena occupazione, visto che per la Gigafactory c'è stato uno slittamento, non solo in Italia, non vediamo altre soluzioni al momento. Se qualcuno vuole cambiare le carte in tavola, ce lo dica al tavolo che è previsto a breve».