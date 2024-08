Altro che autonomia: «In Molise le cose con questa legge peggioreranno!»

TERMOLI. In vista dell’appuntamento di giovedì prossimo, 29 agosto, con la raccolta firme contro l’autonomia differenziata, al Terminal bus di Termoli, la segretaria generale della Uil Molise, Tecla Boccardo, peraltro nostra concittadina, interviene sui temi dell’attualità politica.

«Continua la raccolta firma della Uil per il referendum contro l’autonomia differenziata, prossimo appuntamento il 29 a Termoli.

L’autonomia differenziata allarga la forbice delle disuguaglianze, non fa bene al Paese e In Molise le cose con questa legge, peggioreranno! Sono a rischio i diritti fondamentale a un sistema sanitario gratuito e universale; compromette la qualità dell’istruzione e danneggia ancor di più le piccole realtà dell’entroterra.

Mette a rischio il lavoro danneggiando la valenza dei contratti nazionali.

E nella delicata fase di transizione energetica che riguarda in particolare il territorio di Termoli e le sorti incerte della Gigafactory, finora nemmeno il Governo nazionale è riuscito a garantirne l’avvio, con il rischio di perdere le risorse del Pnrr o dislocarle fuori dal Molise, purtroppo con questa legge, si delegano scelte strategiche nazionali alle Regioni, che non possono avere gli strumenti adeguati per decidere e per finanziare autonomamente progetti strutturali di supporto allo sviluppo.

È ovvio che non potevamo restare in silenzio. I nostri iscritti e le nostre iscritte non ci avrebbero mai perdonato per non aver fatto questa battaglia. Vogliamo un’Italia libera, unita e giusta, perciò diciamo no all’autonomia differenziata! Dopo aver raccolto le firme nelle fabbriche e in tanti luoghi di lavoro continueremo a farlo tra la gente e nelle piazze, invitando i molisani a firmare per il referendum abrogativo. Vi aspettiamo il 29 a Termoli».