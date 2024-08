«Mai interrotto il dialogo sulla Gigafactory, presto il nuovo piano industriale di Acc»

TERMOLI. Del futuro dello stabilimento di Termoli del gruppo Stellantis si è parlato anche stamani in Consiglio comunale, come si leggerà a parte. Febbrile la discussione sia sulle prospettive della Gigafactory che della stessa transizione ecologica sul mondo automotive.

Come è noto, anche in relazione all'andamento del processo di elettrificazione, Acc sta aggiornando il progetto della Gigafactory di Termoli, così come quello in Germania, per introdurre nel processo produttivo una nuova promettente tecnologia per la produzione di celle e moduli.

Da fonti aziendali si apprende che Acc comunicherà un nuovo piano industriale che riguarderà anche l’Italia nei prossimi mesi.

«Il dialogo tra Acc, il Mimit e Invitalia non si è mai interrotto per continuare da una parte a favorire un progetto industriale così strategico e, al tempo stesso, tutelare le risorse del Pnrr».

Intanto, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, su indicazione del ministro Adolfo Urso, ha convocato per il 17 settembre alle ore 11 una riunione di aggiornamento riguardante la realizzazione della Gigafactory di Termoli da parte di Automotive Cells Company (Acc - joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies.

La riunione, che segue quella dell'11 giugno scorso, si terrà a Palazzo Piacentini, sede del Mimit, e coinvolgerà i rappresentanti delle aziende interessate facenti parte di Acc, la Regione Molise e i sindacati di categoria. L'incontro avrà l’obiettivo di chiarire le tempistiche per la riconversione dello stabilimento per la produzione di batterie per veicoli elettrici e di far emergere indicazioni chiare sul mantenimento dei livelli produttivi del sito di Termoli.