Dopo Sevel, cassa integrazione estesa di una settimana anche a Termoli

TERMOLI. Gli annunci sui nuovi cicli di cassa integrazione in casa Stellantis viaggiano in coppia, dopo la Sevel, anche il comitato esecutivo dello stabilimento di Termoli ha ricevuto in via cautelativa la notizia della richiesta di cassa integrazione ordinaria formulata dall'azienda, che riguarda l'unità Motori Fire e Motori Gse, T4 e V6 per il periodo che va dal 23 al 29 settembre 2024.

In questo periodo potrà esser comandato personale in base ad esigenze tecnico organizzative dai propri responsabili di Ute.