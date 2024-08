“Alla ex Sevel numeri record di cassa integrazione, ci vogliono azioni a tutela del lavoro”

ATESSA. “Se si continua così, di cassa integrazione si muore”. Il coordinatore della Uilm Abruzzo, Nicola Manzi, interviene sulla crisi che sta interessando lo stabilimento Stellantis Atessa e, di conseguenza, tutto l’indotto e le fabbriche direttamente collegate a Stellantis, come, solo per citare un esempio, la Marelli di Sulmona.

“Stiamo registrando numeri record in negativo, una cassa integrazione a oltranza da giugno, la sospensione temporanea del terzo turno – rimarca – e non va meglio in Polonia, dove non si lavora più di sabato e di domenica, e dove si producono 465 veicoli al giorno contro i 640 della ex Sevel. Su tutto questo pesa lo scontro tra Governo e Stellantis, le cui vittime sono i Lavoratori italiani, senza parlare del passaggio all’elettrico che attualmente penalizza fortemente la nostra industria”. Per Manzi è quindi urgente attivarsi e programmare un preciso piano di emergenza.

“Innanzitutto, basta con le polemiche sterili. Inevitabilmente siamo condizionati dalle richieste del mercato, quindi è fondamentale mettere in campo azioni a tutela del lavoro. Ciò che si sta verificando oggi era già noto dal 2019, ma non per una strategia di Stellantis, visto che a volere lo stabilimento gemello di Atessa in Polonia è stata Psa che, all’epoca, aveva decretato che il plant di Atessa fosse arrivato alla sua massima capacità produttiva. Se ben ricordiamo – precisa il coordinatore regionale Uilm – in quel periodo nella ex Sevel si discuteva animatamente sui 17 turni e sui carichi di lavoro, era invece chiaro che dal 2019 in poi avremmo dovuto fare i conti con una concorrenza interna, non avendo più l’esclusiva della produzione dei furgoni in Europa. Oggi, purtroppo, il totale della richiesta del mercato dei furgoni commerciali leggeri viene divisa tra i due stabilimenti”.

Attualmente Stellantis Atessa impiega 4.838 dipendenti a cui vanno aggiunti i 103 lavoratori in staff leasing. Sono lontani i numeri del passato quando il plant dava lavoro a 6.200 addetti. Ma non dimentichiamo l’indotto. Il gruppo in Italia dà lavoro a 40mila dipendenti a cui aggiungere circa 60mila legati alle aziende di fornitura. Solo in Val di Sangro, tra lavoratori diretti e indiretti si arriva a circa 15mila lavoratori legati al gruppo e all’automotive.

Per Nicola Manzi due sono i punti su cui fare leva e su cui lavorare urgentemente. “Bisogna chiedere a Stellantis un impegno su lavoro e lavoratori – ribadisce – e dall’altra parte bisogna rendere il territorio competitivo per salvare l’indotto. Il Governo e la Regione Abruzzo devono lavorare per implementare le infrastrutture affinché le aziende di fornitura possano lavorare non solo per il plant Stellantis di Atessa, ma anche per quello polacco e per il Messico. L’indotto locale cresciuto con la ex Sevel ha supportato una produzione di oltre 300mila furgoni l’anno, pertanto ha capacità, professionalità e competenze per coprire l’intero mercato europeo. A questo scopo è fondamentale una rete ferroviaria efficiente che funga da hub per le rotte europee ed extraeuropee – prosegue Manzi – per garantire la sopravvivenza e la competitività non solo delle imprese legate all’automotive, ma di tutto il comparto manifatturiero abruzzese”.

“Un ultimo appello – conclude il coordinatore regionale Uilm – lo rivolgo ancora una volta a Regione e comuni del territorio. Abbiamo bisogno di agevolare la produzione sul territorio e questo significa assicurare servizi efficienti, defiscalizzare dove possibile, dotare la nostra regione di infrastrutture adeguate. Non c’è più tempo. Il lavoro non guarda alle polemiche politiche e quando manca, la catastrofe è generale”.