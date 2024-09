A caccia del posto fisso: quasi 500 i candidati per sei assunzioni a Campomarino

TERMOLI. Sempre più voglia di posto fisso? A ormai 9 anni dal film cult di Checco Zalone "Quo vado?" che parodiava proprio i dipendenti della pubblica amministrazione, il ritorno alla normalità dopo l'emergenza sanitaria ha fatto registrare un rinnovato interesse verso posti di lavoro negli enti. Così, dal Comune di Campomarino sono stati messi a bando sei posti, con differenti profili e impegno, due ciascuno per istruttore amministrativo, istruttore tecnico e agente di Polizia locale.

Tra oggi e domani, all'auditorium del Cosib, sono chiamati a sostenere le prove preselettive e le prove scritte (in base alla tipologia di impiego) i candidati che hanno presentato domanda e ne sono quasi 500.In dettaglio, nei due turni odierni (più prova scritta domani) 336 coloro che ambiscono ai due posti di istruttore amministrativo, 50 quelli per istruttore tecnico, che sosteranno le selezioni oggi pomeriggio e domani la prova scritta per gli aspiranti Vigili urbani, per cui si sono fatti avanti in 96.