Giovani interessati all'agricoltura e sugli indennizzi al vinicolo Micone rassicura

LARINO. Nuovi bandi per l’insediamento dei giovani in agricoltura e misure ad investimento: successo per l’incontro organizzato giovedì sera dal Caa-Uipa e il ‘Mondo verde’.

Numerosi partecipanti al briefing tematico, svoltosi a Larino con l’assessore regionale all’agricoltura Salvatore Micone. Un incontro, organizzato in ogni minimo dettaglio dal Centro di Assistenza Agricola Uipa del centro frentano d’intesa con la società di servizi per le imprese agricole ‘Il Mondo verde’. Insieme all’esponente del governo regionale a relazionare, a rispondere alle domande dei presenti, accanto al moderatore dell’incontro il consulente Vito Di Maria, all’altro consulente Francesco Alabastro, erano presenti alcuni tecnici dell’assessorato e naturalmente i destinatari principali delle politiche agricole nazionali ed europee, ossia gli imprenditori.

Da Larino come da Ururi, da Santa Croce di Magliano come da Rotello, in tanti hanno risposto presente all’invito, per esporre le proprie ragioni, evidenziare le problematiche che vivono nelle proprie aziende agricole, ma anche per ascoltare dalla voce dei tecnici e dello stesso Micone i nuovi percorsi che si stanno delineando e che vedranno, già a partire dai prossimi mesi, l’emanazione dei nuovi bandi per l’insediamenti dei giovani in agricoltura e le cosiddette misure ad investimento. Gli imprenditori agricoli, hanno esposto una serie di problematiche, tra cui la crisi del settore vitivinicolo dovuto al grave attacco di peronospora nel 2023, la necessità di trovare soluzioni per la crisi idrica e i danni alle colture agricole dovuti, e non da poco tempo, al proliferare dei cinghiali. L’assessore Micone ha risposto in modo puntuale alle richieste, portando a conoscenza di quanto già fatto e impegnandosi su quanto ancora da fare. Si è discusso sui tagli applicati ai pagamenti delle misure a superficie nel 2023 e sulle prospettive future su tale tematica.

Il tutto, naturalmente, con quella professionalità e competenza che contraddistingue, ormai da diversi anni, il lavoro portato avanti dall’Uipa a Larino e dalla società di servizi per le imprese agricole ‘Il mondo verde’