Bonus per assumere disabili under 35, scatta il via alle domande

TERMOLI. Al via in Molise bonus per assumere disabili under 35.

Al via da oggi e fino al prossimo 31 ottobre le domande per gli incentivi al lavoro in favore dei giovani con disabilità.

Un provvedimento fortemente voluto dal Ministero per le Disabilità come previsto dalla legge n.18 del 2024.

Dal 2 settembre, quindi, i datori di lavoro possono chiedere il contributo destinato agli enti del Terzo Settore e alle onlus che abbiano assunto - tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024 -, con contratto a tempo indeterminato per lo svolgimento di attività conformi agli Statuti degli enti stessi, giovani con disabilità. Il contributo viene corrisposto nella misura di 12mila euro una tantum, ai quali si aggiungono 1.000 euro per ogni mese dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Il contributo, come ha chiarito l’Inps, spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024. Nel caso, invece, di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024 – spiega sempre l’Inps - il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto.

Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, sarà erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione Come detto, le domande per accedere agli incentivi possono essere presentate dagli Enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (le Onlus), iscritte nella relativa anagrafe. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito dell’Inps autenticandosi con la propria identità digitale e seguendo il procedimento indicato dall’Istituto.

“Si tratta di misura importante nel solco del percorso vero e reale di inclusione che cammina di pari passo con la valorizzazione delle competenze professionali dei nostri giovani spesso tenuti ai margini delle attività lavorative. L’inclusione, in questo caso, significa vita dignitosa e partecipata come previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità e ribadito in queste ore dalla ministra Alessandra Locatelli”.