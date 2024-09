Disagi in vista per il trasporto pubblico, lunedì presidio UilT al Terminal Bus

TERMOLI. A distanza di una decina di giorni dalla precedente manifestazione, la UilTrasporti torna a organizzare un presidio sindacale al Terminale Bus di via Martiri della Resistenza, stavolta però incentrato proprio sui temi del Trasporto pubblico locale. Lunedì prossimo, 9 settembre, ci sarà uno sciopero di otto ore e dalle 16 alle 18 verrà presidiata l'autostazione termolese.

"Confermato lo sciopero nazionale di 8 ore il prossimo 9 settembre, di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti" del trasporto pubblico locale. A riferirlo è la Uiltrasporti, che specifica: "La protesta fa seguito alla prima azione di sciopero di 4 ore dello scorso 18 luglio che ha registrato alte adesioni, per rivendicare il diritto al rinnovo del Ccnl e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali. Ci aspettiamo - scriva in una nota il sindacato - dalle associazioni datoriali un'apertura rispetto alle posizioni assunte finora nel confronto per il rinnovo del contratto, ma allo stesso tempo chiediamo al Governo un impegno concreto per finanziare il Fondo nazionale dei trasporti, imprescindibile per un vero rilancio del Tpl, un settore in cui, si continua a rilevare l'enorme difficoltà per le aziende, a reperire o a mantenere in servizio gli autisti, costretti a lavorare con salari e condizioni inadeguati e subendo sempre più spesso aggressioni indegne di una società civile".