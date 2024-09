Eccellenze molisane in vetrina con la Regione al Riga Food 2024

CAMPOBASSO. Chiuderà i battenti domani il Riga Food 2024, una delle più importanti manifestazioni fieristiche organizzate nel Nord Europa e riservata alle produzioni agroalimentari di qualità. Interessante la presenza italiana che, nell’area del Bellavita, conta circa 40 aziende, tra queste 9 molisane produttrici di vino, olio, tartufo, formaggi e mandorle, tutti prodotti rigorosamente in regime di qualità.

Un ricco e variegato stand espositivo della Regione Molise, realizzato dall’Assessorato regionale alle Politiche agricole e agroalimentari e dall’Arsarp, come previsto nell’ambito del Programma “Promozione Molise 2024” finanziato dal Psr Molise 2014/2022, Misura 3 Sottomisura 3.2. Tantissime le presenze durante i tre giorni di manifestazione. I produttori molisani hanno avuto la possibilità di presentare i propri prodotti ad un qualificato pubblico di operatori del settore della piccola, media e grande distribuzione e ristoratori del nord Europa provenienti, in particolare, da Svezia, Norvegia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Estonia, che hanno apprezzato la qualità del made in Molise ed avviato interessanti trattative commerciali con le imprese intervenute. Inoltre, a visitare lo stand espositivo della Regione Molise è stato l’Ambasciatore italiano a Riga, Alessandro Monti, che si è intrattenuto con i produttori molisani, esprimendo apprezzamenti per la collettiva della nostra regione e per la qualità delle produzioni molisane che hanno tutte le carte in regole per entrare nel mercato del Nord Europa.

“Un’ottima opportunità per le imprese molisane di farsi conoscere in un mercato, quello del Nord Europa, che guarda con molta attenzione all’Italia ed alle sue produzioni di eccellenza, ed anche il Molise, in questo scenario, si voluto mostrare pronto a giocare un ruolo da protagonista- ha dichiarato l’Assessore alle Politiche agricole ed agroalimentari Salvatore Micone. Grazie alla Misura 3, Sottomisura 3.2 del PSR Molise 2014/2022 – ha proseguito Micone – stiamo supportando concretamente le imprese molisane che producono in regime di qualità, favorendo il loro ingresso nei principali mercati europei.

Con il Riga Food si conclude il Programma “Promozione Molise 2024”, ma siamo già al lavoro – ha concluso l’assessore regionale all’Agricoltura– per programmare le attività per il 2025, con l’obiettivo di potenziare la promozione e valorizzazione del Made in Molise di qualità favorendone e supportandone l’ingresso nei mercati che contano”.