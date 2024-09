Donato Frate entra nel mondo Usb, la nomina provinciale

URURI. Si estende l’impegno sociale di Donato Frate, che già attivo come portavoce del Movimento Consumatori, di cui aveva due sportelli nel basso Molise, ora si occuperà anche di attività sindacale. Il suo contributo come esponente della società civile guardava molto al settore della sanità pubblica e non a caso, è stato incaricato dall’Usb, con nomina a firma congiunta di Lorenzo Calce e Teodoro Pace, rispettivamente segretari in Molise e dell’Unione interregionale Abruzzo-Molise.

Nomina che l’Usb ha voluto veicolare a tutti gli enti locali del Molise e alle istituzioni sanitarie, sia pubbliche che private. Donato Frate, consulente del lavoro 61enne, è ora membro delegato dell’organizzazione sindacale Usb per il settore lavorativo della sanità pubblica e privata per la Provincia di Campobasso e «autorizzato, sin da ora, a svolgere tutte le attività concernenti tale incarico», evidenziano Pace e Calce.