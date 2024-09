L'istituto alberghiero Federico di Svevia sperimenta il modello formativo 4+2

TERMOLI. L'Istituto Professionale di Stato per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera "Federico di Svevia" di Termoli, presieduto dalla dirigente Ettorina Tribò, è tra i primi istituti in Molise ad avviare la sperimentazione del modello formativo 4+2, parte della recente riforma della filiera formativa tecnologico-professionale introdotta con la Legge n. 121 dell'8 agosto 2024.

Questo percorso innovativo è stato fortemente voluto dalla direttrice dell’ufficio scolastico regionale del Molise Maria Chimisso e progettato in stretta collaborazione con la direttrice dell'ITS D.E.Mo.S. di Campobasso Marialaura Cosimi che ha partecipato non solo alla presentazione della proposta ma anche alla co-progettazione insieme al consiglio di classe selezionato, al fine di assicurare una pianificazione didattica integrata e mirata. L’obiettivo condiviso è quello di garantire che l’intero percorso scolastico sia allineato ai bisogni formativi del settore turistico, puntando su un modello che unisca scuola e mondo del lavoro, con lo studente sempre al centro di ogni scelta formativa. L'Istituto Alberghiero di Termoli ha già avviato l'integrazione della riforma, predisponendo un orario scolastico flessibile e funzionale per gli studenti, in particolare per i pendolari, che consentirà di frequentare le lezioni senza difficoltà. Il percorso formativo quadriennale prevede l'acquisizione di competenze avanzate in accoglienza turistica e promozione del territorio a cui si aggiungono due anni di formazione ITS presso l'ITS Academy D.E.Mo.S., al termine dei quali gli studenti conseguiranno il titolo di "Tecnico per la promozione e il marketing delle filiere turistiche e delle attività culturali".

L'impegno dell’Istituto si riflette anche nell’approccio pratico adottato fin dalla prima settimana di scuola. Gli studenti saranno subito coinvolti in attività pratiche e laboratoriali avendo a disposizione un modernissimo laboratorio di ricevimento appena inaugurato, insieme a iniziative sul territorio in collaborazione con le aziende partner. Queste ultime avranno un ruolo cruciale nella formazione degli studenti, fornendo non solo competenze tecniche, ma anche soft skill e competenze digitali, indispensabili nel settore turistico.

Il Molise è tra le prime regioni pronte a lanciare questa sperimentazione, dimostrando così la sua capacità di anticipare le innovazioni educative e formative. La rete di aziende partner e la collaborazione con l’Università del Molise permetteranno una curvatura personalizzata dei percorsi formativi, offrendo agli studenti una formazione completa e competitiva. Grazie al riconoscimento dei crediti formativi, gli studenti avranno la possibilità di accedere anche al corso di laurea in Scienze Turistiche. La sperimentazione del modello 4+2 dell'Istituto Alberghiero di Termoli, con il pieno supporto dell’ITS D.E.Mo.S., segna l'inizio di un percorso educativo rivoluzionario, dove gli studenti sono protagonisti e il mondo del lavoro partecipa attivamente alla loro formazione. Un modello che punta al successo, non solo per gli studenti ma per tutto il sistema educativo e produttivo del territorio molisano.