Adesione piena allo sciopero sul trasporto locale, paralizzate le linee Gtm a Termoli

Il presidio al Terminal bus della UilT

TERMOLI. Trasporto pubblico fermo, in gran parte, sia sulle strade extraurbane che quelle cittadine, per lo sciopero di categoria, proclamato dalle organizzazioni sindacali.

In particolare, le otto ore della Gtm vanno dalle 16 alle 24 (in verità sono sei ore e mezzo piene, perché quasi tutte le linee alle 22.30 terminano, tranne la 11, poiché fino a sabato è in vigore ancora l'orario estivo).

C'è chi era informato, ma anche persone che si sono recate al Terminal bus e sono rimaste senza collegamenti, forse nella speranza di una scarsa adesione, che invece non c'è stata tutt'altro.

Proprio sulla Gtm ha aderito la quasi totalità dei dipendenti, paralizzando il servizio, per le rivendicazioni di natura contrattuale, come ha illustrato il coordinatore regionale della UilTrasporti, Stefano Marinelli.

Nell'intervista che ci ha concesso, l'esponente proveniente dalla capitale ha anche evidenziato come sia in corso una interlocuzione tra Comune e Azienda, per giungere, finalmente, all'ammodernamento del parco autobus, come previsto dal project financing in corso.