Autonomia differenziata, torna in città il Firma day

TERMOLI. “"Firma day” della Uil nella regione per dire No all’autonomia differenziata.

Continua la raccolta firme per il referendum abrogativo della legge sull’autonomia differenziata per dire No ad un paese diviso e si agli stessi diritti nello stesso paese.

Una legge che secondo la Uil aumenterà le diseguaglianze e la distanza tra regioni, amplificherà il disagio sociale e ridurrà i servizi pubblici. Una legge che non risponde ai bisogni delle popolazioni del mezzogiorno e penalizza il Sud che parte svantaggiato, infatti, ha già meno servizi pubblici a partire dalla sanità.

Basta ad esempio pensare alla spesa sociale di Bolzano che ammonta in media a circa 538 euro per abitante mentre a Messina è di 58 euro, per non parlare dei servizi scolastici, già solo questo esempio fa comprendere le diseguaglianze che si cristallizzeranno con questa norma, visto che fa riferimento alla spesa storica degli ultimi 3 anni e alla invarianza di spesa per il Bilancio della Stato, ciò significa che nella peggiore delle ipotesi le cose resteranno come sono per noi se non peggio.

Purtroppo l’unico vero risultato sarà l’aumento della povertà e l’ulteriore spopolamento del nostro territorio.

Sanità scuola trasporti servizi sociali sono già insufficienti oggi, soni diritti costituzionalmente garantiti e rappresentano funzioni statali che vanno garantite dallo Stato, ci chiediamo come si finanzieranno e come si individueranno i Lep? Perché i cittadini Italiani devono essere penalizzati nei diritti in base al luogo in cui nascono?