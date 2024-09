Il giorno del presidio Stellantis e dal Mimit: «Martedì saranno chiariti i tempi sulla Gigafactory»

TERMOLI. A poche ore dal presidio in piazza Monumento, previsto per le 17 di oggi, si è registrata un'altra voce dal Mimit sulla vertenza Gigafactory.

«Il ministero del Lavoro, d'intesa con il ministero delle Imprese e del Made in Italy, continuerà a monitorare con attenzione il rispetto degli impegni assunti, con particolare riferimento alla tutela dei livelli occupazionali dell'azienda».

Lo ha detto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, rispondendo al question time in commissione Lavoro, alla Camera, ad una interrogazione dell'onorevole Aboubakar Soumahoro (Gruppo misto) in merito alla situazione produttiva e occupazionale di Stellantis, con particolare riferimento al sito di Termoli. Il sottosegretario ha ricordato che il Mimit ha convocato per il prossimo 17 settembre una riunione di aggiornamento riguardante la realizzazione della Gigafactory di Termoli da parte di Automotive Cells Company (Acc) - joint venture tra Stellantis, Mercedes-Benz e TotalEnergies.

L'incontro - ha spiegato Durigon - avrà l'obiettivo di chiarire le tempistiche per la riconversione dello stabilimento per la produzione di batterie per veicoli elettrici e di far emergere indicazioni chiare sul mantenimento dei livelli produttivi del sito di Termoli».

Diffusi, infine, tanti messaggi di invito dai lavoratori a partecipare alla manifestazione in Piazza Monumento a Termoli, «Prima come cittadino molisano e soprattutto come dipendente di Stellantis, è importante anzi fondamentale la tua presenza. Capiamo le difficoltà del nostro settore ma Insieme dobbiamo far capire a tutti che ora non siamo più disposti a vivere incertezze o mezze informazioni.

Governo, Acc ma soprattutto Stellantis devono darci garanzia di continuità lavorativa. Per quanto fatto lo meritiamo, la nostra regione merita un futuro per noi e per i nostri figli.

Ti ringrazio e ti aspetto se vorrai anche la tua voce sarà determinante».