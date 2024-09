Indennizzi in arrivo agli armatori per il fermo biologico... ma sono quelli del 2021

TERMOLI. Buone notizie per 35 pescherecci termolesi, dopo 3 anni di attesa (e col quarto fermo biologico in corso, potranno avere gli indennizzi attesi per il 2021.

Pubblicata, infatti, la graduatoria da parte del Masaf, acquisita la documentazione e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere, in base agli esiti dei controlli effettuati dall’Amministrazione e dalle competenti Autorità marittime una graduatoria tenuto conto dei criteri di selezione.

La graduatoria sarà approvata con decreto direttoriale con il quale si assume l’impegno complessivo di spesa per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari dell’aiuto pubblico, trasmessa al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Le Autorità marittime competenti hanno trasmesso a la documentazione attestante la presenza delle condizioni di ammissibilità al contributo.

Il Masaf ha provveduto a verificare che la disponibilità finanziaria individuata, pari a 8 milioni di euro, è idonea a garantire il completo soddisfacimento di tutta la platea dei potenziali beneficiari. Considerato l’elevato numero di istanze pervenute pari a 1902; a seguito dell’istruttoria svolta dall’Amministrazione è stata accertata in relazione a ulteriori 775 domande la presenza dei requisiti di ammissibilità previsti per la concessione del premio.

Sulla base del principio di buon andamento dell’Amministrazione si ritiene opportuno approvare una prima graduatoria parziale, predisposta in applicazione dei criteri contenuti nella tabella di cui al Decreto Direttoriale n. 0404043 del 1^ agosto 2023, che individua le istanze per le quali l’iter istruttorio, volto ad accertare l’ammissibilità della domanda, si è concluso positivamente per il richiedente. Per la restante parte di istanze, l’Amministrazione si è riservata di procedere attraverso un supplemento istruttorio diretto a verificare l’effettiva presenza o meno dei requisiti sopra indicati.

Pertanto per le ulteriori domande si provvederà alla pubblicazione di una successiva graduatoria comprensiva di tutte quelle istanze che dovessero essere considerate ammissibili all’esito del supplemento istruttorio. Il pagamento del contributo in favore del richiedente sarà comunque subordinato all’esito positivo dei controlli del Nucleo Controlli; in fase di controllo di primo livello gli importi ammessi in graduatoria potrebbero essere rideterminati a seguito della verifica.