Trent'anni di professione infermieristica, Magnocavallo: «La svolta per la nostra missione»

TERMOLI. La pagina social del Ministero della Salute si congratula con gli infermieri, che compiono 30 anni: «Dal 1994 a oggi un’evoluzione continua di competenze, autonomia e professionalità!

Grazie alla formazione accademica e alla Legge 42 del 1999, l’infermiere è oggi un professionista completo, parte di équipe multidisciplinari e protagonista nel coordinamento dell’assistenza; una figura chiave e sempre più specializzata nel mondo sanitario. Auguri a tutti gli infermieri!»

A commento di questa ricorrenza, abbiamo interpellato la presidente dell'Opi Molise, Mariacristina Magnocavallo.

«Il profilo professionale ha rappresentato il 'volano' del cambiamento per la professione infermieristica. Infatti negli ultimi 30 anni, il profilo professionale degli infermieri in Italia è diventato sempre più centrale, con un ampliamento delle competenze e delle responsabilità, una formazione accademica più avanzata e un ruolo determinante nella gestione e nell’organizzazione dell’assistenza sanitaria.

L’infermiere oggi agisce in autonomia rispetto a molte scelte cliniche e terapeutiche, lavorando in collaborazione con medici e altri professionisti sanitari. L’evoluzione normativa ha riconosciuto il diritto dell’infermiere di prendere decisioni relative all’assistenza sanitaria in modo indipendente, sulla base delle proprie competenze.

Riesce sempre più difficile far comprendere che gli infermieri, oltre al tradizionale ruolo di assistenza, hanno assunto responsabilità più ampie, come la gestione di reparti, l’educazione sanitaria dei pazienti e la ricerca clinica.

La presenza forte di infermieri ha sempre fatto la differenza dalla presa in carico alla continuità dell’assistenza sia in dimissione protetta sia a domicilio. Una professione con continue conquiste ma tutto dipende da noi».