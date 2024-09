Raddoppio ferroviario, Rfi mette in gara il collaudo tecnico-amministrativo

TERMOLI. Importi cospicui, quelli dei singoli segmenti di attività nell’ambito del progetto di raddoppio ferroviario Termoli-Ripalta (Lesina). In via di valutazione, infatti, le offerte pervenute entro venerdì scorso, termine ultimi per partecipare alla gara per i servizi di collaudo tecnico-amministrativo, del valore di 2.893.720,33 euro.

Il sistema adottato da Rfi è di qualificazione delle imprese “SQ010 - Sottosistema di qualificazione dei collaudatori delle opere e dei lavori e degli ingegneri e architetti componenti dei collegi consultivi tecnici” Categoria di specializzazione prevalente: OC1 - “Collaudo tecnico amministrativo di contratti di appalto delle opere e dei lavori relativi alla sede ferroviaria.

Il collaudo tecnico amministrativo si riferisce a impianti industriali ferroviari o ricadenti in tale ambito (energia e trazione elettrica, segnalamento e sicurezza, sollevamento, antincendio.

Uno step ulteriore, quello messo in campo dalle Ferrovie dello Stato, nell’ambito del crono-programma sui 3 lotti previsti, per dotare i 34 chilometri del secondo binario e risolvere la strozzatura al traffico sulla dorsale adriatica, per lo sviluppo della linea ad alta capacità, sull’asse Pescara-Bari.