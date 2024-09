La Camera di Commercio del Molise sostiene il programma "Donne in digitale"

CAMPOBASSO. La Camera di Commercio del Molise conferma il suo impegno per l’innovazione e la crescita professionale delle donne con il lancio del programma "Donne in Digitale". Il percorso è progettato e realizzato da Unioncamere, con il supporto di SiCamera. Esso fa riferimento al Piano nazionale per la promozione dell’Imprenditoria Femminile - che vede coinvolta Unioncamere nella collaborazione con Invitalia (Soggetto attuatore) - finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con risorse del PNRR - le cui attività si dispiegheranno sino al 30 giugno 2026 e sono finalizzate a diffondere la cultura imprenditoriale tra le donne e a sostenere la loro presenza nel mondo del lavoro e dell’impresa.

Destinato a imprenditrici, aspiranti imprenditrici e professioniste, "Donne in Digitale" offre una formazione completa, fruibile in modalità web conference, che permette di conciliare impegni professionali e personali. Con un totale di 20 ore di formazione suddivise in moduli teorici e pratici, le partecipanti potranno applicare subito quanto appreso. Il percorso mira a fornire competenze digitali avanzate, indispensabili per affrontare le sfide del mercato globale: dai fondamentali della presenza online fino all'utilizzo avanzato delle tecnologie di e-commerce, project management e intelligenza artificiale, il programma fornisce una formazione a 360 gradi.

L’iniziativa sta riscuotendo grande successo e ha fatto registrare un numero di iscrizioni molto elevato. C’è tempo per iscriversi fino al 20 ottobre 2024, partecipando all’edizione che si svolgerà dal 19 novembre al 12 dicembre 2024.

Sandra Palombo, Presidente del Comitato Imprenditoria Femminile (CIF), sottolinea l'importanza di fornire alle imprenditrici formazione su temi di grande attualità:

“Il digitale è ormai un elemento imprescindibile per il successo di qualsiasi impresa. Offrire alle imprenditrici e alle professioniste una formazione approfondita su temi avanzati come l'intelligenza artificiale non è solo un’opportunità, ma una necessità. Anche le imprese che già dispongono di specialisti nel campo tecnologico devono garantire che i titolari siano pienamente informati sulle funzionalità e le opportunità del digitale. Questo approccio non solo rafforza la leadership delle donne nel settore ma favorisce anche l’innovazione e la competitività dell'intero tessuto imprenditoriale. Investire nelle competenze digitali delle donne è un passo fondamentale verso un futuro imprenditoriale più inclusivo e dinamico”.

Per ulteriori informazioni sul programma e sulle iscrizioni, è possibile visitare la pagina:

www.molise.camcom.gov.it/giovani-e-orientamento-al-lavoro/donne-digitale