Trasformazione digitale e soluzioni nelle imprese: workshop al Cosib

TERMOLI. Nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Ipa South Adriatic, Sviluppo Italia Molise, in qualità di partner del progetto Amtech, in collaborazione con gli stakeholder internazionali, organizza il workshop dal titolo “Trasformazione digitale e implementazione di soluzioni manifatturiere avanzate nelle imprese”.

L'evento si terrà il 18 settembre 2024 presso l'auditorium del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biferno, a partire dalle ore 9.

Dopo la conferenza di apertura tenuta a Bari lo scorso 2 luglio, il Progetto Amtech prosegue le sue attività con l’organizzazione di workshop tematici nei diversi territori. In Molise, in particolare, è previsto un importante momento di approfondimento e confronto con gli stakeholders al fine di illustrare sia gli obiettivi fondamentali del Progetto sia le potenziali ricadute nei diversi ambiti produttivi e tecnologici.

La produzione additiva (AM) rappresenta una tecnologia abilitante chiave che negli ultimi anni ha guadagnato un notevole interesse sia da parte dell’industria che del mondo accademico. Molte ragioni sono alla base del successo dell’AM, tra cui, ma non solo, la possibilità di prototipazione rapida, personalizzazione del prodotto e minimizzazione degli sprechi. L’AM da un lato offre una transizione senza soluzione di continuità dalla progettazione alla produzione, consentendo modifiche di progettazione rapide ed economicamente vantaggiose; dall’altro, richiedendo costi di capitale inferiori rispetto ai processi produttivi tradizionali, ha il potenziale per abbassare le barriere di ingresso nel mercato di nuovi prodotti, un fattore critico per le PMI. La ragione principale alla base della concettualizzazione del progetto Amtech risiede nella necessità di innalzare il livello tecnologico e di ricerca e sviluppo delle imprese manifatturiere dell’Area di riferimento del Programma, al fine di creare un distretto tecnologico transfrontaliero tra Italia, Montenegro e Albania. Più nel dettaglio, il progetto Amtech è finalizzato a garantire l’accesso alle conoscenze, alle competenze ingegneristiche e alla capacità produttiva alle PMI locali e alla filiera. Pertanto, il principale risultato del progetto sarà lo sviluppo di un piano d’azione congiunto che indichi le direzioni da seguire per aumentare la competitività sulle tecnologie AM delle PMI dell’Area del Programma a livello europeo.

Con particolare riferimento al workshop in Molise, la prima parte sarà dedicata ad una rapida presentazione del progetto Amtech, come capitalizzazione del Progetto di R&S AMICO (“Additive Manufacturing and process automation for HybrId and COmposite Materials” - PON ARS01_00758), coordinato da Imast, e il relativo posizionamento rispetto alla strategia europea sulle tecnologie di AM. Saranno inoltre presentate le diverse analisi di contesto condotte nella prima parte dell’anno dai partner, approfondendo le dinamiche produttive attraverso esperti del settore automobilistico, nautico, manifatturiero, farmaceutico/medico e con la testimonianza delle imprese. Verrà inoltre fornito uno sguardo sull’integrazione delle tecnologie AM nelle politiche regionali della Regione Molise. Il workshop prevede l'intervento di esperti provenienti dall’industria e dalle istituzioni accademiche finalizzato a presentare una panoramica sulle tecnologie additive e sulle potenziali applicazioni anche nei settori tradizionali.