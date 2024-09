Vertice in corso sulla Gigafactory, la discussione resta su toni interlocutori

TERMOLI. Per ora sono solo indiscrezioni, ma la discussione partita stamani al Mimit, anticipata alle 8.45 in luogo delle 11 (orario della prima convocazione), nel vertice sul progetto della Gigafactory di Termoli, non volgerebbe verso i lidi attesi.

Un dialogo che non sta portando alle auspicate conferme, ma a posizioni interlocutorie, come quelle emerse nel corso degli ultimi mesi, sia da parte di Acc che di Stellantis.

In pratica un confronto fermo al palo, senza slancio alcuno.

Ribadiamo, sono solo alcune notizie reperite in modo informale, ma c’è anche da dire che tra le righe erano poche le chance di una conferma del progetto con mesi di anticipo rispetto alla indicazione che la stessa Acc aveva dato nel giugno scorso, proprio quando si attendeva, poiché annunciata dalla politica regionale, addirittura la posa della prima pietra del nuovo sito.

Occorrerà ora attendere l’esito definitivo della riunione e le posizioni che andranno a esprimere Ministero, le aziende coinvolte, parti sociali e Regione Molise, per avere un quadro più esaustivo.