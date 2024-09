Facciolla: «Sfuma la Gigafactory a Termoli, risorse Pnrr investite altrove»

TERMOLI. «Da un incontro al Ministero al quale hanno partecipato il presidente Roberti, i rappresentanti dei vertici di Stellantis e dei sindacati, arriva la sentenza definitiva sul futuro dello stabilimento di Termoli e di centinaia di famiglie di lavoratori». Lo rende noto il consigliere regionale del Pd, Vittorino Facciolla.

«Il ministro Adolfo Urso sembra che abbia appena riferito che: "procederà a ricollocare i fondi Pnrr destinati alla gigafactory verso altri investimenti coerenti con la transizione energetica del comparto e questo a causa di una forte incertezza sui tempi di realizzazione della gigafactory di Termoli"- prosegue Facciolla- Se le parole del Ministro fossero confermate sarebbero di una gravità inaudita perché potrebbero rappresentare la fine per l'economia del nostro territorio; parole che stridono con i toni rassicuranti che fino ad oggi sono state pronunciate dalla maggioranza del nostro governo regionale su questo tema. Va detto anche che il governo nazionale ha annunciato la disponibilità di altri sussidi pubblici nazionali in virtù di un nuovo piano industriale ma su quando questo verrà presentato non c'è ancora alcuna certezza.

Io, dal mio canto, ho coinvolto il senatore abruzzese Michele Fina, tesoriere nazionale del Partito Democratico, per immediate iniziative sia a livello nazionale sia dal punto di vista dell'informazione sul territorio: Fina si è reso disponibile per un incontro che ci aiuterà a fare il punto della situazione e sarà con noi in Molise nei primi giorni di ottobre».