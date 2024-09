Vertice al Mimit, Roberti: «Regione pronta a fare la sua parte con propri fondi»

CAMPOBASSO. Il presidente della Giunta Regionale del Molise, Francesco Roberti, ha partecipato questa mattina, martedì 17 settembre 2024, all’incontro al Ministero relativo alla realizzazione della Gigafactory a Termoli da parte di Acc, che ha confermato come l’azienda stia andando avanti con le sue attività di ricerca e sviluppo per la produzione di nuove celle meno costose e più efficienti, confermando l'impegno, già più volte comunicato, di gennaio 2025 per la definizione di un nuovo tipo di batterie da fornire a Mercedes e a Stellantis, così da poter finalmente avviare gli investimenti a Termoli e in Germania.

Al contempo, Stellantis ha assicurato la continuità della produzione dei motori endotermici.

Alla luce di tutto ciò, il Ministro ha chiarito che le attuali risorse non possono restare ferme rischiando di perderle, ma ha ribadito un concetto importante: non appena Acc sarà pronta a presentare il nuovo piano industriale e, dunque, pronta a firmare il contratto, risorse di altra natura saranno pienamente disponibili.

Il Ministro Urso, inoltre, ha assicurato che avvierà un tavolo nazionale, al fine di capire, secondo lo stato attuale delle cose, su quali produzioni Stellantis intenderà proseguire la propria attività, al fine di fare fronte al possibile calo dei volumi degli attuali motori in produzione negli stabilimenti, ovviamente compreso quello di Termoli, ribadendo l’impegno a salvaguardare gli indotti dell’automotive della stessa azienda.

Da par nostra, la Regione Molise, così come ribadito dal presidente Roberti, qualora dovesse essere necessario, è pronta a fare la sua parte, mettendo a disposizione le risorse attingendo ai Fondi di Sviluppo e Coesione; tuttavia, il Ministro Urso ha assicurato che le risorse nazionali ci sono e saranno a disposizione non appena Acc presenterà il piano industriale sottoscrivendo i relativi accordi.