Gravina: «Il Governo deve indicare dove reperire i finanziamenti sul progetto Acc»

Vertice al Mimit sulla Gigafactory: il commento di Roberto Gravina (M5S)

TERMOLI. Duro il giudizio di Roberto Gravina, consigliere del M5S, dopo la revoca dei fondi del Pnrr al progetto della Gigafactory: «Riteniamo che sia grave molto grave che Urso non abbia indicato quali sono le prospettive di una nuova fonte di finanziamento, cosa che invece noi avevamo chiesto e scritto nero su bianco nella mozione che il governo regionale ha voluto bocciare; avremmo voluto cioè che a Roma Roberti andasse con un documento forte approvato all'unanimità da tutto il Consiglio regionale che appunto chiedesse proprio questo, certezze nei finanziamenti e certezze nell'investimento Acc, che del resto ha confermato al tavolo romano che l'investimento lo vuole fare ma si aspetta che ci sia appunto una contribuzione pubblica, del resto è quello che diciamo da mesi ed è quello che è già accaduto in Francia e che è stato già fatto anche in Germania».