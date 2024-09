Gigafactory, Acc rivede i tempi: piano industriale non prima del 1° trimestre 2025

TERMOLI. A esprimersi sull'esito del tavolo al Mimit anche la società Acc, che indica nel primo trimestre 2025 la valutazione sull'investimento per la Gigafactory di Termoli.

«Le autorità nazionali e locali hanno costantemente sostenuto le attività di Acc in Italia. Anche grazie a questo sostegno, Acc ha fatto molto finora a Termoli: ha acquistato 74 ettari di terreno, ha avviato lavori di movimentazione terra, scavo e carotaggi preliminari alle fondamenta della struttura, ha ottenuto l'autorizzazione ambientali e il permesso di costruire e ha condiviso con i sindacati le caratteristiche del processo produttivo, i profili professionali e l'organizzazione del lavoro.

Acc era pronta a partire con la costruzione della Gigafactory a fine giugno, ma ha dovuto fare i conti con una transizione alla mobilità elettrica più lenta del previsto, che ha portato a un'evoluzione della tecnologia richiesta dai clienti. In coerenza con questo contesto di mercato, Acc sta lavorando a un progetto di ricerca e sviluppo per aggiungere al proprio portafoglio nuove chimiche di celle a basso costo, con l'obiettivo di presentare nei prossimi mesi un nuovo prodotto competitivo in grado di sostenere il target dei propri clienti di diffondere l'elettrificazione nel mercato di massa. Acc intende confermare il proprio piano industriale e la strategia di costruzione in Italia non prima del primo trimestre del 2025 (e lo stesso per la Germania).

L'annuncio del governo italiano sulla disponibilità di sussidi pubblici nazionali compatibili con l'eventuale tempistica di un nuovo piano industriale è fondamentale per sostenere la competitività degli investimenti di Acc in Italia. Acc continua a lavorare con il governo in un dialogo aperto e costruttivo, per sviluppare nuove opzioni di sovvenzioni pubbliche necessarie per la fattibilità del progetto».