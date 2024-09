Stellantis: produzione dei motori a Termoli supportata dalla scelta di investire sull'ibrido

TERMOLI. Anche Stellantis ha espresso la propria posizione, a margine dell'incontro di questa mattina al Mimit. L'ha fatto con una nota in inglese, che abbiamo tradotto, in cui conferma il proprio impegno strategico verso l’elettrificazione, per la quale l’accesso a batterie efficienti e convenienti è una componente chiave.

«In questo contesto, come azionista di Acc, valuterà il business case che l'azienda dovrà sviluppare, considerando le nuove possibilità tecnologiche e il contesto generale del mercato. Comprendiamo che tale valutazione potrebbe avvenire nel primo trimestre del 2025. Nel frattempo, mentre Acc rielabora la sua proposta, il livello di produzione dei motori nello stabilimento di Termoli sarà supportato dalla nostra decisione di investire sull’ibrido per Panda, 500 e Jeep, soggetto sempre al livello degli ordini dei clienti. Ringraziamo il Governo e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy per aver contribuito alla revisione Euro 7 che ha permesso di estendere la produzione della Panda fino al 2029. Qualsiasi ulteriore valutazione del livello di attività presso l'impianto di Termoli sarà condotta quando Acc avrà completato la sua revisione del piano aziendale».