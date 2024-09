Oscar Green 2024: premiati i giovani di Coldiretti Molise

CAMPOBASSO. Nella splendida cornice dell’azienda vitivinicola VI.NI.CA. a Ripalimosani, si è tenuta la premiazione dei vincitori della fase regionale del premio Oscar Green 2024. Promosso da Coldiretti Giovani Impresa, l’Oscar Green è il premio che punta a valorizzare il lavoro di tanti giovani che hanno scelto l’Agricoltura. Obiettivo dell’iniziativa è dunque promuovere l’agricoltura sana del nostro Paese che ha come testimonial le tante idee innovative di giovani agricoltori. “Radici per il futuro”, questo lo slogan scelto per l’edizione di quest’anno i cui vincitori, provenienti da tutte le regioni italiane, parteciperanno successivamente alla selezione nazionale che si terrà nei prossimi mesi a Roma.

Alla cerimonia di attribuzione dei premi hanno preso parte, oltre al presidente regionale, Claudio Papa, il Presidente provinciale di Campobasso, Giacinto Ricciuto, il Direttore regionale Aniello Ascolese, il Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, il Presidente della Camera di Commercio del Molise, Paolo Spina, il Sindaco di Ripalimosani Marco Giampaolo, ed ovviamente il Delegato Regionale di Giovani Impresa Molise, Michele Porfido. Fra i relatori anche la Responsabile regionale di Donne Coldiretti, Michele Bunino.

Dopo un breve messaggio di saluto del Sindaco di Ripalimosani, il Presidente Papa incoraggiando e spronando i tanti giovani presenti in sala, fra cui anche una nutrita rappresentanza di studenti dell’ultimo anno dell’Istituto Agrario di Campobasso, ha posto l’accento sull’importanza dello studio, sottolineando che “la competitività del mondo del lavoro oggi richiede persone sempre più formate. E ciò – ha aggiunto - vale in modo particolare per gli imprenditori agricoli che sono, oltre che custodi del territorio, i produttori di cibo. Cibo che, non va dimenticato, è la nostra prima medicina, indispensabile per vivere bene e a lungo”.

Sulla stessa linea il presidente Ricciuto che, nel suo intervento, ha lodato l’impegno dei giovani che non si lasciano scoraggiare, spronandoli allo studio e alla conoscenza di nuove tecniche di produzione, allargando i propri orizzonti confrontandosi con realtà imprenditoriali diverse, anche estere, e facendo tesoro delle esperienze altrui.

Il direttore Ascolese, plaudendo alla caparbietà e alla determinazione di tanti giovani imprenditori agricoli, ha voluto evidenziare anche le tante difficoltà che i ragazzi che scelgono di restare a lavorare in agricoltura si trovano ad affrontare, lanciando un messaggio chiaro alla politica. “Non si può fare impresa se mancano le infrastrutture – ha detto – la nostra regione e dunque tutte le aziende e l’intero territorio ha necessità di una rete viaria adeguata, come di una sburocratizzazione delle norme che allungano enormemente i tempi di realizzazione di progetti imprenditoriali presentati spesso da under 30. A questi la politica deve dare risposte concrete e mettere in atto tutte le misure indispensabili a consentire loro di poter continuare a fare impresa. In mancanza di ciò – ha concluso - assisteremo al definitivo abbandono delle nostre campagne, già flagellate da emergenze quali l’aumento incontrollato dei cinghiali, i cambiamenti climatici e l’aumento esponenziale dei costi di produzione, solo per citarne alcuni”.

Prendendo spunto dalle riflessioni del Direttore Ascolese, il Presidente Spina ha lanciato l’idea di un incontro aperto a tutti gli attori del territorio per analizzare le problematiche che attanagliano l’agricoltura molisana e cercare insieme le soluzioni migliori da attuare rapidamente.

Dal canto suo il Presidente della Provincia di Campobasso Puchetti, lodando il lavoro portato avanti da Coldiretti anche mediante il Premio Oscar Green, ha sottolineato il ruolo primario che l’agricoltura svolge nell’economia regionale, facendo appello alla collaborazione fra tutti i settori produttivi. “Dobbiamo imparare a fare rete – ha affermato – per giungere ad una programmazione omogenea del territorio a beneficio dell’intera collettività”.

Parafrasando lo slogan dell’Oscar Green di quest’anno, ovvero “Radici per il Futuro”, il Delegato regionale Michele Porfido, ha parlato di “radici” non come un retaggio legato al passato ma piuttosto a qualcosa di solido su cui costruire il futuro. “Amate il vostro lavoro – ha detto Porfido ai ragazzi in sala – sognate ma restate sempre con i piedi per terra, crescete senza mai dimenticare quali sono le vostre origini e la vostra cultura”.

Un invito a non scoraggiarsi mai è infine giunto dalla Responsabile regionale di Coldiretti Donne, Michela Bunino. Nel corso del suo intervento la responsabile delle donne imprenditrici ha sottolineato che: “dalla terra nasce il cibo che mangiamo e questo a sua volta genera un forte indotto economico; ma oltre a ciò ha esortato i giovani presenti a dedicarsi all’attività imprenditoriale agricola con amore e passione, consapevoli di operare, con il proprio lavoro, a favore del mantenimento di un territorio vivo in cui la natura è rispettata e custodita”.

Al termine del dibattito si è proceduto all’assegnazione dei riconoscimenti alle imprese finaliste.