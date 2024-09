Nasce il Comitato aziendale europeo Stellantis, nel board anche Marco Laviano

TERMOLI. Il segretario regionale della Fim-Cisl, Marco Laviano, da ieri fa parte del Cae (Comitato Aziendale Europeo), costituito ad Amsterdam. «Ora renderlo operativo in rappresentanza e difesa dei lavoratori del Gruppo in Europa», il monito di Laviano e del coordinatore nazionale Fabrizio Boschini. E’ stato sottoscritto ieri ad Amsterdam, un importante accordo per la costituzione del Cae (Comitato aziendale Europeo) dopo la fusione dei Gruppi Fca Psa e Opel che hanno portato alla costituzione del Gruppo internazionale Stellantis. La firma è avvenuta nella sede del Gruppo alla presenza del Chrto Xavier Chéreau del gruppo Stellantis e delle organizzazioni sindacali.

La firma dell’importante costituzione del Cae arriva dopo una circa due anni di lavoro e undici incontri. Uno strumento fondamentale quello del Cae per le relazioni sindacali di carattere internazionale del gruppo Stellantis. In una fase estremamente complessa per l’industria dell’auto europeo il Cae rappresenta uno strumento sovranazionale per l’informazione e la consultazione nella rappresentanza dei lavoratori estremamente utile, viste la dimensioni internazionali del Gruppo e le sfide che il settore dovrà affrontare davanti alla transizione dentro un perimetro che dovrà essere, quantomeno europeo. «Come Fim siamo soddisfatti per come il negoziato è stato portato avanti dalla delegazione speciale di negoziazione, un gruppo di lavoro fatto da sindacalisti di diversi paesi europei.

Per l’Italia la Fim Marco Laviano e Gianni Comparetto, coadiuvati da IndustriALL che hanno portato avanti il negoziato con impegno e responsabilità, avendo anche il compito di rappresentare il Comitato Ristretto di coordinamento». «La firma di mercoledì – commenta il coordinatore nazionale automotive Stefano Boschini - è un primo importante passo formale, ora dovremmo rendere operativo il Cae mettendo in campo la sua rappresentanza a livello europeo per meglio rappresentare e tutelare le migliaia di lavoratori del Gruppo in tutto il perimetro europeo dentro la turbolenza che il settore sta attraversando a causa della transizione green digitale».