"Generazione Terra": riapre il 30 ottobre il bando per i giovani coltivatori

TERMOLI. Buone nuove per i giovani imprenditori agricoli che intendono acquistare terreni. Riapre, infatti, il 30 ottobre lo strumento finanziario “Generazione Terra” di Ismea. Rivolta agli imprenditori agricoli under 41 che intendono ampliare la superficie della propria azienda agricola o avviare un'iniziativa imprenditoriale in agricoltura in qualità di capo azienda, la misura dispone di risorse pari a 80 milioni di euro e finanzia il 100% del prezzo di acquisto dei terreni agricoli.

L’accreditamento, la compilazione e la presentazione delle domande di accesso alla misura ed alle agevolazioni potranno essere effettuati a partire dalle ore 12.00 del 30 ottobre 2024, data di apertura dello sportello telematico, fino alle ore 12.00 del 29 novembre 2024.

I nuovi fondi Ismea di Generazione Terra mirano a sostenere il ricambio generazionale nelle campagne italiane messe a dura prova dai troppi ostacoli che impediscono o rallentano l’ingresso e la continuità nella gestione, secondo un rapporto del Centro Studi Divulga.

Per questa nuova edizione di "Generazione Terra" ci sono due novità: l'innalzamento da 70 mila a 100 mila euro del premio di primo insediamento, riservato ai giovani startupper che si insediano o si sono insediati da non più di sei mesi per la prima volta in un’impresa agricola in qualità di capo azienda; la possibilità di richiedere, trascorsi almeno cinque anni dalla concessione del finanziamento, non solo la revisione dello spread ma anche del tasso base.

“Il limitato accesso alla terra – spiega il direttore regionale di Coldiretti Molise, Aniello Ascolese - è uno dei problemi maggiori che ostacolano la crescita dei nuovi agricoltori. Inflazione, guerre e cambiamenti climatici hanno frenato il ricorso agli acquisti di terreni, tanto più per le giovani aziende con minori disponibilità”.

Sostenere il ricambio generazionale – rileva Coldiretti – è importante anche nell’ottica della modernizzazione dell’agricoltura italiana dove proprio i giovani assumono un ruolo da protagonisti”. Quasi un giovane su cinque ha conseguito una laurea, contro l’8,7% degli “over” secondo dati Divulga. Ma ciò che caratterizza maggiormente le nuove generazione è la propensione alla multifunzionalità, affiancando all’agricoltura altre attività come l’agriturismo, la trasformazione, la vendita diretta e le fattorie didattiche.

Per ulteriori e più dettagliate informazioni sul Bando è possibile collegarsi al sito di Coldiretti Giovani Impresa (https://giovanimpresa.coldiretti.it/) o al il sito web di ISMEA (https://www.ismea.it/).