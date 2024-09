Dopo la spaccatura: «Sembra che l’unità non serva più, sacrificata alla politica»

TERMOLI. Non è stata accolta di buon grado, come è evidente anche dal documento nazionale, l'iniziativa assunta dai metalmeccanici confederali sulla mobilitazione automotive-Stellantis.

Una mobilitazione nazionale, ma non unitaria, quella dei metalmeccanici, poiché UglM, Aqcf-r e Fismic-Confsal criticano l’azione isolata dei confederali. Per il segretario provinciale dell’UglM, Domenico Guida, «Mai come in questo momento bisognava perseguire l’unità sindacale come si è fatto fino ad ora, ultimo esempio è stato il presidio a Termoli.

Invece, adesso sembra che l’unità non serva più, in quanto si pensa più alla politica che al momento delicato che sta attraversando il nostro territorio molisano.

Fim, Fiom e Uilm hanno deciso di intraprendere una nuova strada facendo una manifestazione a Roma, noi insieme a Fismic e Associazioni capi e quadri manifesteremo davanti alle prefetture. Non si può giocare sulla pelle degli operai pensando unicamente alla politica».