Sempre più cassa integrazione e produzione al palo allo stabilimento Stellantis

TERMOLI. L'attività produttiva all'interno dello stabilimento Stellantis di Termoli subirà l'ennesimo stop.

Proprio nella settimana successiva alla mobilitazione nazionale, che prevede lo sciopero di 8 ore per venerdì 18 ottobre, ci sarà un altro periodo di cassa integrazione che investirà i 4 reparti motori attualmente operativi.

E' stato reso noto nella seduta del comitato esecutivo di ieri pomeriggio, dove l'azienda ha comunicato in via cautelativa la richiesta di cassa integrazione ordinaria per l'unità Motori FIRE e Motori GSE, T4 e V6 per il periodo che va dal 21 ottobre al 3 novembre 2024.

«Ricordiamo che in tale periodo potrà esser comandato personale in base ad esigenze tecnico organizzative dai propri responsabili di Ute», precisano i rappresentanti sindacali.

Intanto, dalla Fim-Cisl è partita la campagna per sollecitare le adesioni allo sciopero nazionale del prossimo 18 ottobre.

In Molise viviamo la più difficile delle situazioni, due province, Campobasso ed Isernia in crisi ormai da anni, con nuclei industriali in spopolamento e che non vedono nuovi sviluppi di crescita. Il più grande insediamento legato al settore automotive di Termoli oggi rappresenta il chiaro esempio di come se non si crede davvero alla transizione green l’impatto socioeconomico sarà drammatico per la regione ed i suoi cittadini.

L’opportunità della riconversione del sito ex Fiat oggi Stellantis di Termoli è quello che tutti ci aspettiamo, soprattutto a seguito delle dichiarazioni del Ceo di Stellantis stessa in cui conferma il piano industriale e lo stop delle produzioni endotermiche entro il 2030. Acc o Gigafactroy, come volano per credere ancora nell’Italia nel suo tessuto industriale e sociale fatto di professionalità e capacità. L’industria metalmeccanica deve tornare ad essere considerata il vero valore aggiunto della nostra economia, non cerchiamo colpevoli ma tutti hanno la propria responsabilità, dobbiamo garantirci una opportunità e per questo; Il giorno 18 ottobre 8 ore di sciopero nazionale dei metalmeccanici con corteo a Roma.

La Fim-Cisl con i suoi delegati ed attivi si riunirà alle ore 5:30 di venerdì 18 ottobre a Termoli presso la Piazza Donatori Avis, metteremo dei pullman a disposizione di chiunque voglia partecipare, siete pertanto pregati di contattare i vostri rappresentanti di fabbrica e dare la propria adesione. Non cadiamo nell’errore di guardare al passato, a ciò che si poteva o non poteva fare, siamo ancora fiduciosi che possiamo garantirci un futuro, ma dobbiamo essere uniti, questo è un nuovo inizio, noi vogliamo esserci».