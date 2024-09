Stellantis, la Uilm Molise e la UilTuCs a Roma per lo sciopero nazionale

TERMOLI. La ormai tristemente nota crisi del settore automotive, che in Molise sta travolgendo lo stabilimento Stellantis di Termoli, che da solo e con il suo indotto dei servizi, da occupazione a centinaia di cittadini molisani, ha portato alla proclamazione di uno sciopero nazionale di 8 ore, indetto dalle Segreterie Nazionali di Fim, Fiom e Uilm, con manifestazione che si terrà a Roma.

La Uilm Molise, in persona del segretario generale Francesco Guida, che rappresenta i lavoratori del settore metalmeccanico e la UilTuCS Molise, in persona del Segretario Generale Pasquale Guarracino, che rappresenta i lavoratori dell’indotto dei servizi, unitamente alle Rsu ed Rsa dello stabilimento, hanno aderito formalmente allo sciopero e con i lavoratori della Stellantis di Termoli, della Albasan e della Atlas, saranno a Roma il prossimo 18 ottobre, per gridare che il lavoro, la dignità e la professionalità non possono essere oggetto di diatribe tra colossi, ma vanno difesi con le unghie e con i denti.

La UILM Molise e la UILTuCS Molise sono certe della partecipazione di massa a questa protesta, perché sanno quanto sia sentito il problema in tutto il Molise e quanto sia necessario che nessuno rimanga a casa in un momento storico in cui il reimpiego di risorse non è di certo agevole nella nostra Regione.

“L’auspicio è che la Regione Molise e il Governo non rimangano sordi al grido di aiuto di tutte queste famiglie che scenderanno in piazza e si adoperino per adottare gli strumenti necessari ad evitare che le guerre intestine tra aziende non ledano né un patrimonio di eccellenza, come quello dell’automotive in Italia, né la professionalità di tutti quei lavoratori che per anni si sono adoperati per garantire l’eccellenza sia nel settore metalmeccanico, che nei servizi ad esso collegati.

Lo sciopero del 18 ottobre deve essere uno sciopero della collettività, la protesta di chi grida al mondo che non abbasserà mai la testa. Tutti presenti a Roma, tutti a scioperare!” – dichiarano Guida e Guarracino.