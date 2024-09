Pratiche sleali, «In Capitanata si consegna uva da vino, ma non è quotata»

SERRACAPRIOLA. Pratiche sleali: sono quelle denunciate dalla Coldiretti Puglia, poiché nella zona della Capitanata, dal confine col Molise a San Severo, si consegna uva da vino ma non è quotata.

«Dopo i numerosi furti di migliaia di quintali di uva da vino, un altro fenomeno si sta verificando in Capitanata, dove i viticoltori stanno consegnando le uve alle cantine, ma senza che ci sia un prezzo chiaro per il pagamento del prodotto. E’ Coldiretti Puglia a denunciare la pratica sleale che si sta verificando nell’areale di San Severo, Torremaggiore, San Paolo Civitate, Serracapriola e Chieuti, dove mancano le quotazioni delle uve da vino a vendemmia ormai conclusa.

Serve attuare appieno il decreto legislativo contro le pratiche sleali nel commercio alimentare rappresenta una svolta storica – aggiunge Coldiretti Puglia - per combattere le speculazioni sul cibo dal campo alla tavola in una situazione in cui per ogni euro speso dai consumatori per l’acquisto di alimenti meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodotto agricolo».