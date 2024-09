«È il momento di agire!», il 18 ottobre lo sciopero del settore automotive

TERMOLI. Si sono riunite questa mattina le segreterie territoriali di Aqcfr, Fismic Confsal E Uglm, per fare il punto sullo sciopero del 18 ottobre indetto dalle Segreterie Nazionali per tutto il settore automotive. Nel merito, le scriventi segreterie ritengono che in un momento delicato per tutto il settore automotive in Italia e in Europa c'è necessità di un'azione forte e compatta da parte di tutti. Mai come questa volta sono a rischio migliaia di posti di lavoro, è a rischio la realizzazione della Gigafactory di Termoli che metterebbe in ginocchio tutta l'economia della regione Molise, per questi motivi è il momento di essere tutti uniti e mettere da parte ogni forma di protagonismo e vedute politiche. Dopo mesi di incontri che hanno visto come oggetto la futura realizzazione della Gigafactory a Termoli, fondamentale nella transizione all'elettrico, e un presidio unitario in piazza Monumento dove avevamo annunciato tutti che in assenze di risposte nell'incontro del 17 settembre ci sarebbe stata una mobilitazione unitaria sul territorio.

È giunto il momento di agire! Le organizzazioni sindacali Fismic Confsal, Ugl metalmeccanici e l'Associazione capi e quadri faranno una manifestazione con i lavoratori del comparto Automotive il 18 ottobre 2024 alle ore 10 davanti lo stabilimento Stellantis di Termoli, dove nascerà la futura Gigafactory indispensabile per questo territorio nella sfida alla elettrificazione delle auto. Pertanto invitiamo tutti i lavoratori e le loro famiglie a partecipare alla manifestazione, invito esteso anche alle istituzioni e forze politiche locali, associazioni e a tutti coloro tengono a cuore il territorio molisano per la salvaguardia di questo grande patrimonio di tutti che è l'Automotive.