La speranza di non uscire dal mercato del lavoro, Job Day per i dipendenti Vibac

Job Day per i lavoratori Vibac: intervista al responsabile di Sviluppo Lavoro Italia, Angelo Irano

TERMOLI. "Profilare" 115 dipendenti Vibac, di cui 48 saranno in lista per un licenziamento collettivo a partire dal prossimo 25 ottobre e avere 111 slot in undici aziende di Abruzzo e Molise per una possibile ricollocazione.

Come aveva ribadito Paola Nicastro, vertice di Sviluppo Lavoro Italia, ieri in sede di presentazione del "Job Day" odierno, organizzato nella sede di Confindustria Molise, al nucleo industriale, “Le politiche attive sono strumento fondamentale per creare occupazione per i lavoratori che fuoriescono da aziende in crisi”.





Così, per rafforzare le azioni di politica attiva e far crescere l’occupazione, esperimento pilota messo in campo a Termoli, proprio nelle more della vertenza Vibac.

Un matching guidato secondo precise linee guida, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18, denominato "La rete valorizza la tua esperienza: ripartiamo da qui".





I dipendenti aderenti, sollecitati anche dalle organizzazioni sindacali che lo scorso primo luglio avevano firmato l'accordo con l'Azienda, hanno potuto svolgere colloqui di lavoro con le imprese presenti, essere informati sull'autoimpiego - con un seminario interno ad hoc - e approfondire il sistema degli incentivi al lavoro, grazie al Consiglio provinciale dei Consulenti del lavoro.





Presenti l'assessore regionale Gianluca Cefaratti e il responsabile nazionale Angelo Irano, assieme a dirigenti e funzionari, nonché sul posto Carlo Scarati (Uiltec) e Massimiliano Recinella (Femca-Cisl).

Il mandato di Sviluppo Italia Lavoro è finalizzato alla realizzazione di un mercato del lavoro che punta a valorizzare le competenze dei lavoratori, così, da poter creare opportunità di occupazione stabile.

In un momento, in cui molte regioni del Sud vivono condizioni di spopolamento, è necessario creare percorsi formativi e di valorizzazione delle competenze, come la regione sta facendo con il percorso Gol. Ho rinnovato la disponibilità ad affiancare la Regione nelle azioni per il potenziamento dei Servizi per l’Impiego verso modelli di intervento di politiche attive più vicini ai fabbisogni di competenze.





Quella di Termoli è la prima azione concreta di politica attiva sul territorio molisano con il job day di Termoli. L’inizio di un percorso che vedrà azioni analoghe sul territorio molisano e nelle altre regioni.

Galleria fotografica