Investimento americano in Molise e altre 3 regioni, Renesys Energy incontra Urso al Mimit

TERMOLI. Dovrebbe approdare a Termoli l'investimento molisano della società Renesys Energy Inc., che costruisce batterie per impianti di energia rinnovabile.

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha ricevuto ieri a Palazzo Piacentini i vertici di Renesys Energy Inc., azienda statunitense specializzata nella progettazione e nello sviluppo di batterie di nuova generazione, rappresentata da Josuè Altomonte e Giuseppe Biesuz, rispettivamente ceo e vicepresidente europeo del gruppo. Alla riunione, oltre ai tecnici del Mimit, erano presenti anche il ceo del Lancaster Group, Jayendra Naidoo, e il ceo di Intertoll, Kushil Maharaj.

I vertici di Renesys Energy hanno illustrato al Ministro i loro piani di investimento, annunciando l’intenzione di realizzare in Italia quattro nuovi stabilimenti produttivi di ultima generazione in Friuli-Venezia Giulia, Molise, Puglia e Sicilia, verticalmente integrati, per soluzioni avanzate di stoccaggio energetico.

Il progetto, con un investimento complessivo stimato intorno ai 400 milioni di euro, creerà oltre mille nuovi posti di lavoro, a cui si aggiungeranno quelli dell'indotto.