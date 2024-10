Contatti tra Cosib e ReneSys Energy Inc. partiti nell'estate a Termoli

TERMOLI. Risale all'estate scorsa il contatto tra la società americana ReneSys Energy Inc., con la sua costola italiana, e il Cosib, per l'allocazione futura del sito che produrrà accumulatori.

Lo scorso 30 luglio, l’azienda ha protocollato al Cosib la richiesta della società all'avanguardia nell'innovazione e nella tecnologia avanzata di produzione di celle per batterie. In precedenza, il presidente del Cosib e la struttura consortile ha incontrato i vertici della ReneSys Energy, in persona del presidente e amministratore Delegato, Josué Altomonte, e del responsabile capo delle operazioni, Randy Bedsaul, che illustravano il loro progetto consistente in un insediamento di un opificio industriale per la produzione di accumulatori di energia elettrica.

Allo stato era pervenuta da parte dell’azienda, una richiesta di assegnazione in opzione, a titolo gratuito, di un lotto della superficie circa 30.190 mq. per la durata di 6 mesi.

Istanza generica, tesa a unicamente “bloccare” il lotto richiesto, istanza accolta dal comitato direttivo del Cosib. Come è emerso poi nell'incontro al Mimit, l'investimento in Italia, compreso quello di Termoli, si andrà a concretizzare, con un impatto occupazionale locale di circa 250 unità.