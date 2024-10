Vertenza Albasan, UilTrasporti: «Attendiamo ancora Regione e Comune»

TERMOLI. Crisi anche nell’indotto Stellantis, tra cui vi sono i lavoratori Albasan, per una parte dei quali si parla di esuberi. Come sottolinea il coordinatore regionale UilTrasporti, Stefano Marinelli, «In riferimento alle procedure di licenziamento collettivo avanzata dalla società Albasan azienda che opera nell'indotto del multiservizi dentro l'impianto Stellantis di Termoli, purtroppo siamo a constatare il completo immobilismo da parte sia dell'amministrazione comunale sia di quella regionale. Nei mesi precedenti avevano richiesto a Comune e Regione un incontro per poter affrontare e suggerire soluzioni tampone sulla criticità della società Albasan già da tempo in difficoltà, come Uiltrasporti ci auguriamo che la questione venga affrontata nell'immediato perché non esistono lavoratori di seria A o B».

In merito, è stata convocata un’assemblea retribuita dei lavoratori, sempre dalla UilTrasporti, per mercoledì 9 ottobre, dalle 10 alle 12, nei locali aziendali di Albasan srl in Termoli (presso lo stabilimento Stellantis), secondo quanto previsto dalla legge 300/70, aperta a tutti i dipendenti dell'azienda in indirizzo con i seguenti punti all'ordine del giorno: licenziamenti collettivi; aggiornamenti sul rinnovo contrattuale del Ccnl Multiservizi e l’adesione sciopero automotive del 18 ottobre 2024».

Giunta anche l’adesione allo sciopero generale settore automotive del 18 ottobre 2024 proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm da parte di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs e Uiltrasporti nazionali, per difendere l’occupazione, il lavoro e rilanciare il futuro dell’industria dell’auto in Italia. L’astensione avrà una durata pari all’intera giornata/turno di lavoro per tutti gli appalti di servizi afferenti al settore automotive. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, appalti di pulizia civile e industriale, mensa e ristorazione, guardiania e vigilanza, terziario. Per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti da Istituti di Vigilanza, si specifica che l’astensione per l’intero turno di lavoro, riguarderà le ore dei turni ricomprese tra le ore 00.01 del 18 ottobre 2024, fino alle ore 23.59 della medesima giornata.