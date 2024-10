Borse di studio destinate agli studenti iscritti all'Its-Academy

TERMOLI. Un’opportunità per formarsi e accedere più rapidamente al mondo del lavoro grazie alle borse di studio della Camera di Commercio del Molise.

Pubblicato il bando per l'assegnazione di borse di studio destinate agli studenti iscritti ai percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (Its-Academy) nella regione. Questa iniziativa, alla quale la Camera di Commercio del Molise ha destinato risorse per 15.000 euro, ha l'obiettivo di incentivare le iscrizioni e sostenere la formazione tecnica, con particolare attenzione all'occupabilità e al supporto delle studentesse. Le borse di studio, che possono arrivare fino a 950 euro per le donne e a 800 euro per gli uomini, rappresentano un concreto sostegno economico per chi sceglie un percorso di alta formazione altamente collegato con le esigenze del mercato del lavoro.

Gli ITS-Academy offrono percorsi formativi di eccellenza, progettati in stretta collaborazione con le imprese del territorio e con i settori tecnologici più innovativi. Grazie a questo sistema formativo, gli studenti acquisiscono competenze tecniche avanzate e specialistiche, che rispondono direttamente alle esigenze delle aziende, rendendo i diplomati Its tra i più ricercati nel mondo del lavoro. Questo modello di istruzione non solo aumenta le opportunità di inserimento professionale, ma riduce anche i tempi di accesso al lavoro, grazie a stage e collaborazioni con realtà aziendali.

Secondo le statistiche, il tasso di occupabilità dei diplomati Its supera l'80%, dimostrando l’efficacia di questa formazione nell'aprire concrete possibilità di carriera.

Il supporto economico offerto dalla Camera di Commercio del Molise, attraverso queste borse di studio, ha proprio lo scopo di favorire l’iscrizione a questi percorsi, permettendo a più giovani di specializzarsi in settori chiave per lo sviluppo economico regionale e nazionale.

Le domande per le borse di studio Its possono essere presentate esclusivamente via Pec, a partire dal 25 ottobre 2024 fino al 15 novembre 2024. Gli studenti e le studentesse interessate sono invitati a consultare il sito ufficiale della Camera di Commercio del Molise per ulteriori dettagli e per scaricare il bando completo.