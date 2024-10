Momentive conferma l'interesse sul territorio, acquistati altri terreni al nucleo

TERMOLI. Più o meno la stessa estensione del lotto opzionato nell'estate scorsa dalla nuova compagine ReneSys Energy Inc. per intenderci.

La Momentive Performance Materials Specialties di Termoli conferma l'interesse per il sito di Termoli, ubicato al nucleo industriale, con l'acquisto di un'area di oltre 31mila metri quadrati, già opzionata da 3 anni, finalizzata a un ampliamento produttivo, che ricade su terreni di Termoli e Campomarino.

Una ipotesi già ventilata in sede di celebrazioni del 40ennale dello stabilimento.

La richiesta è stata al centro dell'ultimo comitato direttivo del Cosib, che ha disposto come ci siano particelle che andranno frazionate per escludere il rilevato ferroviario e la fascia di rispetto delle condotte; dove non potrà essere occupata da edifici o impianti né tantomeno recintata, in quanto attraversate dall’acquedotto industriale.

Per ora, ’assegnazione non può essere in nessuna maniera intesa come assenso all’edificazione o come assenso all’edificazione o assenso all’ampliamento produttivo aziendale, in quanto ad oggi, il Consorzio non conosce il programma d’ampliamento aziendale, che si riserva di valutare solo a valle della sua presentazione, anche per la stessa tipologia di impianto.