Sempre maggiori adesioni dal Molise allo sciopero nazionale sull'automotive

TERMOLI. Aumentano giorno dopo giorno le adesioni dei lavoratori e dei cittadini molisani allo sciopero indetto dalle segreterie nazionali di settore dei metalmeccanici e dei servizi per il 18 ottobre a Roma: «la manifestazione, conseguente alla ormai nota crisi del settore automotive, che in Molise sta travolgendo lo stabilimento Stellantis di Termoli, che da solo e con il suo indotto dei servizi, da occupazione a centinaia di cittadini molisani, è davvero assai sentita dalle persone, sensibilizzate quotidianamente sia dalla Uilm Molise, che dalla Uiltucs Molise.

Data l’affluenza di scioperanti e di partecipanti, la Uiltucs Molise, che sin dalla prima ora ha aderito allo sciopero, a difesa dei lavoratori dell’indotto dei servizi che ruota intorno a Stellantis, ha organizzato un pullman che partirà da Termoli, Campobasso ed Isernia per dare il proprio contributo reale in termini di presenze con i lavoratori che inonderanno piazza del Popolo a Roma e non seguiranno la manifestazione da casa. Ci vediamo in piazza!”, conclude Pasquale Guarracino, segretario generale della Uultucs Molise.