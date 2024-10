Varato il Piano di gestione marittimo: tra obiettivi di tutela e sviluppo della Blue economy

TERMOLI. Era atteso da diverso tempo, il decreto che approva il piano degli spazi marittimi, pubblicato lunedì sul sito del Mit e in Gazzetta Ufficiale.

Recepisce normative del 2016 e se ne parlò in occasione delle osservazioni contro il progetto di eolico offshore “Maverick”, che ormai giunge ai due anni, visto che venne presentato nell’ottobre 2022.

Un provvedimento molto articolato, in cui l’area del Mare Adriatico viene sezionata in diverse zone e quella di nostra competenza abbinata all’Abruzzo, nella cui area marittima i principali usi del mare sono: il turismo costiero e marittimo, il trasporto marittimo e la connessa attività portuale, la pesca, la protezione dell’ambiente e delle risorse naturali, la protezione del paesaggio e del patrimonio culturale, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, le attività connesse alla difesa militare.

Una visione specifica, così classificata, dove l’economia marittima del sistema costiero è legata a una molteplicità di settori. Tra i più rilevanti si annoverano il trasporto commerciale e passeggeri (ivi incluso il crocieristico), il turismo balneare e diportistico, la pesca, l’acquacoltura e l’energia. La strategia complessiva di sviluppo per tali settori dovrà necessariamente affrontare le criticità legate alle interferenze tra usi e ambiente, oltre che ai cambiamenti climatici e alle emergenze ambientali, al fine di consentire uno sviluppo sistemico armonico e sostenibile finalizzato a tutelare e valorizzare il patrimonio paesaggistico, ambientale e storico culturale.

Di rilievo è il ruolo della portualità, il cui sviluppo è strettamente connesso con gli aspetti della logistica e con le infrastrutture funzionali, ivi incluse quelle di trasporto terrestre, e prevede il mantenimento di idonei fondali per le vie navigabili.

Altro fattore importante per l’economia marittima del sistema costiero è il turismo, che richiede gestione sostenibile e sviluppo strategico delle risorse paesaggistiche e ambientali in grado di garantirne sostenibilità ambientale, economica e sociale di lungo termine nell’ottica dell’economia circolare.

La visione specifica trova articolazione negli obiettivi specifici di pianificazione, i quali tengono conto in modo integrato del sistema degli usi in essere, dei loro attuali trend e delle caratteristiche ed emergenze ambientali dell’area marittima.

Garantire lo sviluppo dei traffici commerciali marittimi che interessano il Sistema portuale commerciale regionale, nel contesto delle Reti TEN-T e degli scenari di traffico internazionali e globali, nell’ottica dello sviluppo sostenibile. Promuovere una cooperazione transfrontaliera stabilendo un partenariato attivo e a lungo termine attraverso il miglioramento delle connessioni multimodali e il trasporto marittimo.

Valorizzare le aree portuali attraverso un processo di riqualificazione e integrazione urbanistica. Garantire la periodicità degli interventi di manutenzione dei fondali funzionali alle attività del sistema portuale commerciale e turistico regionale. Favorire la implementazione un sistema di monitoraggio e gestione dell’insabbiamento nei porti che consenta una raccolta dinamica di dati necessari a sviluppare un sistema di programmazione e previsione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondali.

Consentire lo sviluppo delle attività di cantieristica navale in linea con i trend produttivi di settore. Prevedere una programmazione degli interventi di manutenzione dei fondali, delle vie navigabili e delle marine anche in funzione della tutela delle attività di pesca e acquacoltura.

Individuare aree a mare e aree costiere conterminate compatibili con la gestione e il conferimento dei sedimenti derivanti dalle attività di dragaggio e di manutenzione dei fondali marini e delle vie navigabili portuali, in linea con quanto consentito dalla normativa vigente e avendo riguardo delle attività di pesca. Proporre strategie di riutilizzo dei sedimenti provenienti dal dragaggio di aree portuali finalizzato al ripascimento di tratti di costa in erosione.

Valorizzare il sistema di aree protette in un quadro di coerenza ecologica complessiva, considerando le misure di conservazione esistenti e con la definizione di una strategia di valorizzazione capace di coniugare in modo virtuoso finalità di conservazione e di valorizzazione, adottando un’ottica unitaria di promozione dello sviluppo sostenibile. Salvaguardare le aree dunali relittuali e le aree retrodunali per il mantenimento della biodiversità con la proposta di azioni mirate al loro ripristino e conservazione.

Favorire lo scambio di esperienze e di buone pratiche per la gestione e la conservazione del patrimonio costiero e naturalistico attraverso il coinvolgimento partecipativo delle parti interessate.

Evidenziare ambienti ed habitat marini di valenza ambientale rilevante e monitorarne la conservazione nel tempo, anche in riferimento alla espansione a mare della rete dei siti Natura 2000.

Raggiungere e mantenere gli obiettivi ambientali derivanti dalla direttiva quadro della strategia marina (e dalla direttiva acque.

Implementare azioni finalizzate alla difesa della costa da fenomeni di erosione, dalle mareggiate e dalle criticità conseguenti ai cambiamenti climatici.

Individuare gli interventi strutturali e non strutturali di mitigazione del rischio costiero in funzione dei beni esposti. Prevedere attività di monitoraggio degli interventi strutturali con particolare attenzione agli aspetti legati alla qualità delle acque e dei sedimenti.

Consentire lo sfruttamento nel tempo dei giacimenti metaniferi già̀ autorizzati in modo sicuro per l’uomo e per l’ambiente, riducendo i conflitti ed aumentando le sinergie con altri settori dell’economia del mare. Favorire la sperimentazione e l’utilizzo di tecnologie di generazione di energia da fonti rinnovabili in mare, con riferimento particolare all’eolico, compatibilmente con le politiche vigenti per la tutela ambientale e del paesaggio.

Favorire la gestione sostenibile della pesca artigianale, attraverso la gestione regolamentata di zone di pesca, e l’incremento del reddito degli operatori del settore con particolare attenzione allo sviluppo delle attività integrative del reddito quali pescaturismo e ittiturismo, promuovendo le tradizioni dell’attività di pesca, la cultura marittima e il rispetto dell’ambiente.

Favorire la gestione sostenibile della pesca, attraverso specifica regolamentazione locale dell’utilizzo degli attrezzi, diversi da quelli della pesca artigianale, nell’ambito dei piani nazionali di gestione per specie target (piccoli pelagici, demersali e molluschi bivalvi)

Individuare le zone maggiormente vocate al fine di disinnescare le eventuali conflittualità con altri usi del mare e garantire la tutela dell’ambiente marino. Favorire il mantenimento e lo sviluppo sostenibile delle attività di acquacoltura in sinergia con gli altri usi presenti nell’area con particolare riferimento al turismo costiero e marittimo, con particolare riferimento al turismo balneare, al turismo nautico e alla crocieristica

Salvaguardare la fruizione turistica delle coste attraverso il miglioramento dello stato di qualità delle acque di balneazione e una strategia di contrasto dell’erosione costiera. Sviluppare la nautica da diporto, nell’ottica della diversificazione dell’offerta turistica, garantendo al contempo accessibilità alle vie navigabili e sostenibilità ambientale

Favorire le attività funzionali allo sviluppo del settore crocieristico. Favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio archeologico della costa e le emergenze di valore storico e architettonico di notevole interesse. Valorizzare il patrimonio storico-culturale della costa promuovendo il recupero dei trabucchi nel rispetto della loro naturale destinazione e della conformità al loro valore tradizionale. Promuovere la mobilità sostenibile che leghi fruizione costiera e marina anche attraverso lo sviluppo del cicloturismo in un contesto complessivo di diversificazione dell’offerta turistica.